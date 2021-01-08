Российский боксёр организовал в ХМАО благотворительный забег в мороз

https://static.news.ru/photo/43172cb6-5247-11eb-9fae-fa163e074e61_660.jpg Фото: ruslanprovod/instagram.com

Российский боксёр Руслан Проводников организовал благотворительный забег в 25-градусный мороз. Об этом спортсмен объявил в своём Instagram.

Забег запланирован на субботу, 9 января, и пройдёт в Ханты-Мансийском автономном округе. Боксёр планирует пробежать сотню километров, маршрут будет пролегать между населёнными пунктами Берёзово и Игрим. В этот день в регионе ожидается 25-градусный мороз. Цель мероприятия — сбор средств для помощи ребёнку со спинально-мышечной атрофией (СМА).

Руслан Проводников — экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO. За профессиональную карьеру он провёл 30 поединков, 25 из которых выиграл (18 нокаутом). Чемпионом мира стал в 2013 году, после победы над американским боксёром Майком Альварадо. В 2014 году потерял титул, проиграв американцу Крису Алджиери.

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