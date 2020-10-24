Российский блогер сжёг иномарку за 13 млн рублей после конфликта с дилером

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Российский блогер Михаил Литвин сжёг свой Mercedes GT63s стоимостью 13 миллионов рублей.

На опубликованном в YouTube ролике видно, как мужчина выезжает в поле, достаёт из багажника канистры с бензином и обливает им автомобиль. После этого Литвин отходит на безопасное расстояние и поджигает горючее.

Я долго думал, что сделать со своей Акулой после конфликта с компанией Мерседес. По-моему, идея — огонь. Вот и всё, — комментирует процесс блогер.

Как рассказывал сам Литвин, автомобиль он купил в мае 2019 года, однако через некоторое время Mercedes начал постоянно ломаться. Из-за этого у блогера возник конфликт с официальным дилером.

Ранее возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян, известный как Dava, подарил детям Филиппа Киркорова игрушечные модели дорогих иномарок. Блогер показал мини-машины своим подписчикам в Instagram, отметив, что дочери певца понравился белый «гелик», а сын отдал предпочтение BMW X6, какой есть и у самого Манукяна, писал NEWS.ru.