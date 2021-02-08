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Российский блогер разбил Porsche за 12,5 миллиона рублей

19:37, 08 февраля 2021 14
Михаил Литвин Михаил Литвин Фото: mikhail_litvin/instagram.com

Российский блогер Михаил Литвин, который ранее сжёг Mercedes и изуродовал Rolls&Royce, разбил спорткар Porsche Taycan Turbo S.

Перепутал педали, — подписал он фотографии в сторис в Instagram.

На кадрах видно, что Porsche, стоимость которого начинается от 12,3 миллиона рублей, разбил стекло у витрины магазина. У самого спорткара повреждена передняя часть.

На место происшествия приехали сотрудники ДПС. Литвин также опубликовал видео, как общается с представителями полиции.

Ранее Литвин сжёг свой Mercedes GT63s стоимостью 13 миллионов рублей. В опубликованном на YouTube ролике видно, как мужчина выезжает в поле, достаёт из багажника канистры с бензином и обливает им автомобиль. После этого Литвин отходит на безопасное расстояние и поджигает горючее.

Как рассказывал сам Литвин, автомобиль он купил в мае 2019 года, однако через некоторое время Mercedes начал постоянно ломаться. Из-за этого у блогера возник конфликт с официальным дилером, писал NEWS.ru.

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