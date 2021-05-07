Российский блогер продал кожу на шее под рекламу

https://static.news.ru/photo/85a9104a-af20-11eb-8852-96000091f725_660.jpg Фото: onokonda/instagram.com

Российский блогер из Владивостока Егор Онопко, больше известный как Onоkonda, продал под рекламу кожу на своём теле. 21-летний молодой человек и прежде был известен своими эпатажными выходками. На продажу части своего тела под рекламу он решился, чтобы привлечь внимание общественности, вызвав резонанс в маркетинговой сфере. Об этом сам россиянин рассказал в разговоре с журналистами телеканала «360».

По словам Онопко, ему недолго пришлось искать клиентов. Почти сразу же на его экстравагантное предложение стали откликаться люди. В итоге он набил на шее татуировку с аккаунтами девяти человек. Цена одного ника начиналась от 100 тысяч рублей. Точную стоимость уточнять Егор не стал.

Блогер рассказал, что на его шее появились ники не только граждан России. В частности, на нём отметились его коллеги с Украины и из Белоруссии. И эти татуировки, как прописано в договоре, останутся у Онопко на всю жизнь.

Много кому пришлось отказать, много кто не потянул ценовое предложение. С девяти рекламных мест заработал около миллиона, но тут дело не в деньгах, а в перформансе, — рассказал Onоkonda.

Ранее московский блогер Виталий Выграновский умер от голода в ходе испытания, сможет ли он прожить без еды и воды 40 дней. Голодать Выграновский начал в Москве в середине марта.

О проведении на себе эксперимента по голоданию мужчина говорил давно. На десятый день голодовки блогер покинул столицу и уехал в Абхазию, там он снова продолжил голодать. По словам Выграновского, на 20-й день эксперимента ему стало легче, он сообщил, что чувствует «полное очищение». Ещё через десять дней Выграновскому стало хуже, и на 35-й день голодовки он уже был при смерти. Но при этом блогер не собирался останавливаться.