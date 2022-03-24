Российский бизнес стал интересоваться переездом в Армению

Российские компании стали интересоваться перемещением сотрудников в Армению, сообщил руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян. Он рассказал «Газете.Ru», что такой запрос появился очень быстро, раньше представители бизнеса рассматривали страны Европы.

Например, появился запрос на Армению. Поскольку возник запрос буквально за несколько дней, были созданы модели, которые позволяют российскому бизнесу передислоцироваться в армянскую юрисдикцию и тому подобное, — сказал Григорян.

Он добавил, что в связи с происходящим сотрудникам не нужна дополнительная мотивация для переезда из России, а для компании это возможность попасть в новые рынки.

При этом следует обращать внимание на особенности миграции, отметил Григорян. Например, в Канаде можно создать подразделение иностранной компании, и тогда сотрудники получат автоматическое разрешение находиться в стране.

Ранее глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что в конце февраля — начале марта из России уехали «табуны» IT-специалистов, большинство из них перебралось в страны ближнего зарубежья. По её словам, многие не увольнялись с работы и могут в скором времени вернуться в страну.