Российский банк запустил конкурс ИТ-решений с призовым фондом 5 млн рублей Совкомбанк запустил конкурс ИТ-решений в рамках проекта «Технологии добра»

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Совкомбанк и «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) объявили о старте конкурсного отбора среди технологических компаний, корпораций, стартапов и независимых разработчиков по разработке цифровых продуктов для благотворительных фондов и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Конкурс проводится в рамках проекта «Технологии добра» и направлен на поиск цифровых интеграционных решений, учитывающих специфику и потребности благотворительного сектора. Лучшие продукты будут размещены на платформе «Технологии добра», а их авторы разделят призовой фонд в размере 5 млн рублей.

Тематики отбора включают 5 ключевых блоков, соответствующих основным направлениям операционной деятельности благотворительных организаций:

• Управление финансовыми потоками, фандрайзинг;

• Управление грантовой и стандартной отчетностью;

• Управление проектной и программной деятельностью, внутренняя аналитика;

• Управление внешними коммуникациями и маркетинг;

• Создание и настройка инфраструктуры, включая ИТ-поддержку.

К участию приглашаются как крупные компании и корпорации, так и стартапы, технологические предприниматели, а также студенческие команды. Рассматриваются готовые технологии и заявки в формате технического задания от команд разработчиков, готовых кастомизировать имеющиеся собственные решения или создать их «под ключ» с нуля.

«Совкомбанк придает большое значение системной поддержке социальной отрасли в своих долгосрочных приоритетах. В современном мире цифровизация становится критически важным фактором для обеспечения устойчивости и эффективности некоммерческого сектора. Наша цель – помочь некоммерческим организациям упростить и автоматизировать свои технические процессы и рутинные задачи, чтобы они могли сосредоточиться на своей главной миссии – оказывать помощь нуждающимся», — заявил генеральный директор «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко.

Проект «Технологии добра» представляет собой формат маркетплейса с услугами от организаторов и партнеров проекта, которыми могут воспользоваться все БФ и НКО после прохождения упрощенной проверки. Для российских социально ориентированных некоммерческих организаций это возможность облегчить ведение своей операционной деятельности. Для корпораций, стартапов и команд разработчиков участие в конкурсе – возможность получить доступ ко всем пользователям платформы «Технологии добра», представляющим российские благотворительные организации.