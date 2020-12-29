Российский «антидот» от коронавируса будет в виде раствора для ингаляций

https://static.news.ru/photo/e4b188d6-4aaf-11eb-bd22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Разрабатываемый Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) РФ препарат — «антидот» прямого действия против COVID-19 будет выпущен на рынок в виде двух растворов для ингаляций через небулайзер.

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова. Она пояснила, что над препаратом работают в Московском институте иммунологии ФМБА, но выпускать его будет Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток.

Это будут два раствора, которые будут сливаться в небулайзере, надо будет дышать этим раствором два-три раза в день по две-три минутки. <...> Это безопасный препарат, он не влияет на организм человека, второй момент — в доклинических исследованиях на всех этапах, включая модели на животных, сирийских хомячках, показал очень высокую эффективность, — поделилась подробностями Скворцова.

ФМБА ранее запатентовало отечественный препарат для предотвращения или смягчения цитокинового шторма (неконтролируемое воспаление), характерного сопутствующего осложнения при тяжёлой форме COVID-19.

Лекарство получило название «Лейтрагин». Все его компоненты и оно само могут быть полностью произведены в России, писал NEWS.ru.