Российский «антидот» от коронавируса будет в виде раствора для ингаляций

Разрабатываемый Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) РФ препарат — «антидот» прямого действия против COVID-19 будет выпущен на рынок в виде двух растворов для ингаляций через небулайзер.
Об этом в интервью телеканалу «Россия 24»
Это будут два раствора, которые будут сливаться в небулайзере, надо будет дышать этим раствором два-три раза в день по две-три минутки. <...> Это безопасный препарат, он не влияет на организм человека, второй момент — в доклинических исследованиях на всех этапах, включая модели на животных, сирийских хомячках, показал очень высокую эффективность, — поделилась подробностями Скворцова.
ФМБА ранее запатентовало отечественный препарат для предотвращения или смягчения цитокинового шторма (неконтролируемое воспаление), характерного сопутствующего осложнения при тяжёлой форме COVID-19.
Лекарство получило название «Лейтрагин». Все его компоненты и оно само могут быть полностью произведены в России, писал NEWS.ru.