Российских журналистов отказались пускать к «Би-2» Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию «Би-2» в Тель-Авиве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рок-группа «Би-2»

Корреспондент РИА Новости сообщил, что аккредитованным в Израиле российским журналистам отказали в присутствии на пресс-конференции группы «Би-2». По словам репортера, представитель группы Игорь Рубинштейн в грубой форме заявил, что российскую прессу не пустят.

Как сообщает агентство, менеджер коллектива едва ли не силой пытался вывести корреспондента РИА Новости из отеля, где организована пресс-конференция. Кроме того, пишет агентство, Рубинштейн вызвал охрану.

В числе журналистов, которых не допустили на мероприятие, оказались съемочная группа ВГТРК и несколько фрилансеров. По информации РИА Новости, сами участники «Би-2» никак не реагировали на попытки российской прессы пообщаться.

Ранее лидер и сооснователь рок-группы «Би-2» Лева (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признал вину за нарушение законов Таиланда, отметив, что наказание — штраф и депортация — за это стало несоизмеримым. Музыкант также поблагодарил израильскую сторону за помощь.

Бортник добавил, что для него такое наказание стало неожиданностью. Он подчеркнул, что понимает: закон был нарушен, хоть и не по вине артистов. Исполнитель объяснил, что летел в Израиль отдельно от остальных участников коллектива, потому что у него имеется только гражданство еврейского государства, поэтому было решено отправить сначала его. Музыкант считает, что в истории есть «российский след», а на группу — «некий заказ».