Российских военных предупредили о возможных отравлениях в зоне СВО Полковник Алехин предупредил, что ВСУ могут отравлять воду и продукты в зоне СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин заявил, что в зоне спецоперации Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут отравлять воду. В беседе с URA.RU он призвал бойцов не пользоваться местными источниками.

Вы что думаете, что ВСУ, а в первую очередь нацбаты, будут заботиться о мирных жителях? Им не составит труда отравить воду в колодце или водоеме. Особенно в зоне боевых действий по той же линии Бахмут, Соледар, Северск. <...> Лишний раз лучше не пользоваться водой из этих колодцев, — предупредил Алехин.

Отставной офицер также предостерег от покупки в зоне спецоперации продуктов и алкоголя. Он считает, что даже торгующим на рынках и вдоль трасс бабушкам особо доверять нельзя. Лучше воздержаться от покупки и не стать жертвой намеренных отравлений, считает Алехин.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его помощник, заместитель командующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинов был отравлен. По словам Кадырова, адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала, письмо было пропитано отравляющим веществом. Позже Алаудинов вернулся в зону СВО после попытки отравления.