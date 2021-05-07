Российских водителей предупредили о неожиданных штрафах

https://static.news.ru/photo/30d3d10e-af57-11eb-b806-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские могут оштрафовать российских автовладельцев из-за восьми нарушений, которые водители не ожидают. Об этом сообщил портал Autonews.

Ранее стало известно, что российское правительство обсуждает вопрос о снижении нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа подготовить и предоставить в кабмин согласованную позицию по данной теме. За возобновление обсуждения этого вопроса выступил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Хуснуллин дал ещё ряд поручений, которые связаны с дорожным движением. Так, МВД и Минтранс должны разработать меры по уменьшению количества выездов на встречную полосу грузовиков и автобусов из-за засыпания водителей за рулём. МВД и Минпросвещения займутся проработкой вопроса об изменении примерных программ подготовки водителей в автошколах, также МВД совместно с Минюстом подготовят предложения по «ограничению юридически значимых действий» для граждан, которые не оплачивают штрафы в срок. Кроме того, российским субъектам рекомендовали применять на дорогах проекционные пешеходные переходы и имитаторы спецсигналов автомобилей ДПС.