https://static.news.ru/photo/e67fe838-40e7-11ea-970c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский предложил ввести для водителей запрет на использование за рулём не только мобильных телефонов, но и планшетов, умных часов, электронных браслетов и других гаджетов.

Он напомнил, что с 2007 года автомобилистам запрещается разговаривать по телефону во время поездок, если машина не оборудована специальным держателем. Однако с тех пор появилось множество устройств, которые не отражены в КоАП.

Сегодня нередки случаи, когда водители за рулём не только говорят по телефону, но и отвлекаются на просмотр видео на своих гаджетах. Люди пишут СМС, фотографируют, делают посты в соцсетях, находясь за рулём. Всё это ​отвлекает и ​провоцирует аварийные ситуации, — отметил депутат.

По его словам, необходимо создать чёткую фиксацию подобных случаев с последующим наказанием. Для этого потребуется внести в законодательство ряд поправок, в которых также следует предусмотреть сложности, с которыми сталкиваются сотрудники правоохранительных органов при поимке таких нарушителей, передаёт «Парламентская газета».

Как писал NEWS.ru, вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр считает принудительное лечение страдающих от алкоголизма россиян хорошей идеей при условии, что будут чётко сформулированы критерии, по которым будет применяться наказание. Проект нового КоАП планируется подготовить к 1 марта 2020 года.