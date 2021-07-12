Российских учителей пообещали обеспечить планшетами к 2024 году

У всех российских учителей к 2024 году должны быть планшеты с доступом к электронному журналу. Об этом на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, передаёт РИА Новости.

Очень важно к 2024 году обеспечить всех учителей современными цифровыми планшетами с доступом к электронному журналу, цифровому образовательному контенту, — сказал Шадаев.

Также он сообщил о том, что со следующего года старшеклассники смогут бесплатно углублённо изучать языки программирования. Для этого будут либо специализированные центры, либо будет организовано дистанционное обучение.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что в правительстве работают над вопросом повышения заработной платы школьных учителей. Она добавила, что зарплата учителей должна соответствовать уровню квалификации и нагрузки.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил объявить Годом педагога 2023 год.