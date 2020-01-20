Сотрудников сферы образования могут обязать хранить «педагогическую тайну». Работники образовательных учреждений не смогут раскрывать особенности развития детей и их диагнозы без разрешения родителей. Об этом
Педагогическая тайна может быть аналогична врачебной и заключаться в запрете для воспитателей и учителей разглашать информацию о диагнозе или особенностях развития ребенка без согласия родителей, — процитировала газета руководителя группы «Здоровый ребенок», главного внештатного детского специалиста по медицинской реабилитации Минздрава РФ Татьяну Батышеву.
Предполагается, что такие меры защитят детей от травли ровесников и педагогов, а также помогут родителям раскрывать диагноз, не опасаясь огласки.
Однако в ближайшее время вводить понятие «педагогическая тайна» не будут, отмечают «Известия».
Как сообщал NEWS.ru ранее, семнадцатилетний детдомовец из Омска сбежал из детского интерната из-за травли, побоев и угрозы попасть в психиатрическую больницу.
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