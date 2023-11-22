Российских туристов призвали оповещать МЧС о восхождении в горы Решетников призвал российских туристов оповещать МЧС о восхождении в горы

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Туристам, планирующим восхождение в горы, необходимо информировать об этом МЧС, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании c президентом страны Владимиром Путиным. Он отметил, что это позволит при необходимости оказать помощь. По его словам, которые приводит ТАСС, будет проведена дополнительная кампания по информированию населения.

Договорились, что усилим информирование туристов о необходимости регистрироваться в МЧС, проведем дополнительную информационную кампанию. Хочется всех призвать, кто идет в горы: надо информировать МЧС, чтобы они понимали, где вы находитесь, и при необходимости могли оказать экстренную помощь, — сказал Решетников.

Также на совещании Владимир Путин выразил обеспокоенность ситуацией с большой нехваткой мест в российских гостиницах на зимний туристический сезон. По его словам, это может привести к росту цен. Он обратился к Решетникову с вопросом о дальнейших действиях правительства в связи со сложившейся ситуацией. Президент подчеркнул, что в России имеются «хорошие и большие» программы по поддержке внутреннего туризма, однако проблема горнолыжного сезона требует решения.