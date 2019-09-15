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Департамент Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ предупредил соотечественников о вероятных изменениях в расписании рейсов амстердамского аэропорта Schiphol. Проблемы с перелётами могут возникнуть из-за забастовки персонала.

С 16 по 22 сентября планируется четырёхчасовая забастовка сотрудников наземного персонала авиакомпании KLM в амстердамском аэропорту Schiphol; возможны изменения в расписании рейсов, — говорится на странице ДСКЦ в Twitter.

До этого десятки рейсов были отменены в амстердамском аэропорту из-за акции протеста персонала 2 сентября. За забастовку наземный персонал голландского филиала Air France — KLM — проголосовал после окончания очередных переговоров с работодателем, пишет газета «Солидарность».

В мае между профсоюзом работников KLM и компанией началось обсуждение нового коллективного договора. Работники требовали повышения зарплаты на 8% в течение двух лет, увеличения числа сотрудников с полной занятостью и обеспечения нормированного рабочего дня. Позднее от компании поступило предложение повысить оплату труда на 6-7% в течение трёх лет, но профсоюз его отверг.

Как писал News.ru, авиакомпания British Airways 9 и 10 сентября отменяла рейсы по маршруту Петербург — Лондон. Всего было отложено 1500 вылетов из-за забастовки пилотов.

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