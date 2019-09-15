https://static.news.ru/photo/0785472c-d7b0-11e9-99e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Департамент Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ предупредил соотечественников о вероятных изменениях в расписании рейсов амстердамского аэропорта Schiphol. Проблемы с перелётами могут возникнуть из-за забастовки персонала.

С 16 по 22 сентября планируется четырёхчасовая забастовка сотрудников наземного персонала авиакомпании KLM в амстердамском аэропорту Schiphol; возможны изменения в расписании рейсов, — говорится на странице ДСКЦ в Twitter .

#Нидерланды - с 16 по 22 сентября планируется 4-часовая забастовка сотрудников наземного персонала авиакомпании "KLM" в амстердамском аэропорту "Схипхол"; возможны изменения в расписании рейсов. pic.twitter.com/qB2zDIkLJP — МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 15 сентября 2019 г.

До этого десятки рейсов были отменены в амстердамском аэропорту из-за акции протеста персонала 2 сентября. За забастовку наземный персонал голландского филиала Air France — KLM — проголосовал после окончания очередных переговоров с работодателем, пишет газета « Солидарность ».

В мае между профсоюзом работников KLM и компанией началось обсуждение нового коллективного договора. Работники требовали повышения зарплаты на 8% в течение двух лет, увеличения числа сотрудников с полной занятостью и обеспечения нормированного рабочего дня. Позднее от компании поступило предложение повысить оплату труда на 6-7% в течение трёх лет, но профсоюз его отверг.

Как писал News.ru, авиакомпания British Airways 9 и 10 сентября отменяла рейсы по маршруту Петербург — Лондон. Всего было отложено 1500 вылетов из-за забастовки пилотов.