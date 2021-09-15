Российских студентов не будут принуждать вакцинироваться от COVID

Студентам российских вузов не нужно в принудительном порядке вакцинироваться против коронавируса. В общежития они могут заселиться без справки о прививке от COVID-19. Об этом ТАСС рассказали в Минобрнауки. В ведомстве отметили , что студентов не будут принуждать к обязательной вакцинации.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и ранее призывал вузы обеспечить одинаковые права привившимся и не привившимся от коронавируса учащимся. Он заявлял, что нельзя делить студентов на привитых и непривитых. Фальков убеждён: недопустимо устанавливать какие-то ограничения в зависимости от наличия или отсутствия прививки.

В августе сообщалось, что Минобрнауки пригрозило вузам, которые вводят безосновательные ограничительные требования к студентам из-за COVID-19, административными мерами. Замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев отмечал, что отсутствие у студента прививки от коронавируса не может быть основанием для того, чтобы не пустить учащегося в кампус или общежитие.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что для студентов российских вузов сохраняется режим ношения масок, введённый в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что по данным на 1 сентября, вакцинацию от коронавируса прошли более 12% студентов и 45% преподавателей и других лиц, работающих в высших учебных заведениях.