https://static.news.ru/photo/98291d24-df5f-11e9-90c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лекции об основах создания беспилотных летальных аппаратов и беспилотных автомобилей, нейротехнологиях, а также о построении «умного города» и Интернета вещей проведут для учеников старших классов в рамках «Урока Национальной технологической инициативы».

По данным пресс-службы Российской венчурной компании (РВК), которая является организатором проекта, получить материалы о новейших технологиях будущего и готовые задания могут учителя технических и естественно-научных предметов, оставив соответствующую заявку.

Уроки рассчитаны на учеников 7–11-х классов — им продемонстрируют видеоролики о перспективных технических направлениях, а после попросят решить набор нестандартных практических задач.

Президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев подчеркнул, что подобные занятия позволяют школьникам не только получить представление о реальной инженерии и увлечься ею.

Этот урок точечно выявляет самых замотивированных учителей, которые хотят говорить с детьми на одном языке, решать задачи будущего, а не прошлого, — отметил он.

Акция «Урок НТИ» проходит по всей России уже во второй раз. В прошлом учебном году её участниками стали свыше 200 учителей из 412 городов страны, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что в РПЦ объяснили причину своей публичной критики возможного исключения из школьной программы преподавания основ разных религий. Причина — в отсутствии взаимопонимания с Минпросвещения РФ по данному вопросу.