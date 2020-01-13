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Министерство просвещения РФ разрабатывает программу по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся российских школ.

Как рассказали РИА Новости в ведомстве, в ходе реализации программы школьников научат контролировать свои негативные эмоции и правильно распознавать эмоции окружающих. Также готовящийся документ предполагает воспитание «эмоционально зрелых личностей».

Представители Минпросвещения отметили, что перед регионами в настоящий момент стоит задача повышать квалификацию школьных психологов. Для её исполнения министерство направило в субъекты РФ апробированные методики повышения квалификации в вопросах, касающихся поведения детей и подростков.

В ведомстве также подчеркнули, что специалисты Минпросвещения работают с руководством образовательных организаций над снижением числа случаев травли и издевательств. Деятельность в этом направлении ведётся «на основе психолого-педагогического подхода» в урегулировании конфликтов между учащимися «с учётом ценностей дружбы, поддержки, взаимопомощи, культуры решения проблем без агрессии».

Ранее, как передавал NEWS.ru, Минпросвещения одобрило идею Общественной палаты РФ включить в программу уроков безопасности жизнедеятельности курс по кибербезопасности.