Российских школьников начнут отправлять на заводы Путин поручил проработать для школьников программу экскурсий на предприятия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать программу экскурсий для школьников, сообщается на сайте Кремля. В ее рамках учащиеся смогут посещать различные производства, где им разрешат выполнять исследования и другие работы под руководством специалистов. Глава государства уточнил, что кабмин обязан предоставить доклад по соответствующей теме до 1 апреля.

Правительству РФ с учетом ранее данного поручения по развитию в РФ научно-популярного туризма обеспечить поддержку реализации образовательным фондом «Талант и успех» программы «Умный туризм», предусматривающей возможность посещения школьниками и студентами объектов научно-исследовательской инфраструктуры, промышленности и выполнения ими под руководством научно-педагогических работников и специалистов-практиков реальных исследовательских и производственных задач, — говорится в документе.

Соответствующее предложение озвучил президенту 11-классник в рамках недавней встречи главы государства с учащимися и преподавателями «Сириуса». Школьник объяснил Путину, что такие экскурсии помогут определиться ребятам с будущей профессией.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать уроки труда в школах обязательными. В настоящий момент такой дисциплины как самостоятельного предмета нет.