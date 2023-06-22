Российских производителей молочной продукции уличили в обмане «Известия»: ОПИ нашла в молочной продукции производителей пальмовое масло вместо молочных жиров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура начнет проверку на предмет фальсификации в производстве молочных продуктов, сообщают «Известия». Согласно исследованию, проведенному «Общественной потребительской инициативой» (ОПИ), некоторые производители в России заменяли молочные жиры на пальмовое масло.

Несоответствие было обнаружено в товарах молочников из Воронежской, Московской, Ростовской, Свердловской областей и столицы страны. <…> Объектами лабораторных испытаний выступили молочные продукты семи известных и набирающих популярность производителей. Исследование проводилось на предмет их соответствия предусмотренным техническими регламентами и межгосударственными стандартами требованиям качества и безопасности, — говорится в исследовании ОПИ.

В отчете упоминается, что обнаружено несоответствие, несмотря на наличие маркировки на продукции. Россельхознадзор также сделал заявление о том, что отмечены случаи, когда в производстве молочных продуктов используются компоненты растительного происхождения.

Ранее нутрициолог Дарья Кораблева рассказала, что симптомами непереносимости молока могут быть тяжесть в желудке, вздутие живота, хронические тонзиллиты и даже разрушение зубов.