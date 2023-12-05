Российских приставов лишат права интересоваться целями визита в суд В России разрабатываются правила пребывания посетителей в суде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России разрабатываются правила посещения судов, сообщил председатель профильной комиссии Эдуард Ермаков на заседании совета судей России. По его словам, которые приводит РИА Новости, они будут регулировать внешний вид посетителей, их безопасность и то, по каким документам можно пройти на заседание.

Также в правилах будет содержаться исчерпывающий перечень оснований для отказа в доступе в суд. При этом будет «минимизировано усмотрение» сотрудника, осуществляющего допуск на заседание.

Так, отсутствие аккредитации для СМИ не является основанием для отказа в доступе <...> Вопрос пристава, с какой целью вы пришли в суд, будет считаться неприемлемым, — уточнил Ермаков.

В правилах прописан список документов, по которым можно пройти в суд, уточняется, кто может пройти по служебному удостоверению. По словам Ермакова, при разработке свода учитывались пожелания всех заинтересованных сторон.

Ранее сообщалось, что нормы и правила разрабатываются в России и для информационных блогеров. По словам члена комитета Госдумы по бюджетам и налогам Владислава Даванкова, делается это, чтобы не было обмана клиентов. Он уточняет, что правила будут сформулированы при участии самих представителей инфобизнеса.