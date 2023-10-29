Российских мусульман призвали не участвовать в религиозных протестах ДУМ РФ призвало мусульман не участвовать в межнациональных конфликтах

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Президиум Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ призвал последователей ислама не поддаваться на призывы и действия, направленные на преследование граждан по национальному и религиозному принципу. Такое заявление было выпущено в связи с антисемитскими происшествиями в российских регионах на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Мы настоятельно призываем российских мусульман <...> не поддаваться на провокационные призывы, сохранять человечность и патриотические чувства к нашей единой родине — России. Любые призывы и действия, направленные на преследование людей по национальному и религиозному принципу, являются преступными, — говорится в заявлении.

В ДУМ также призвали федеральные и региональные власти незамедлительно реагировать на инциденты. Там заявили о готовности «объяснить представителям органов власти отношение ислама к подобным эксцессам».

В свою очередь главный раввин РФ Берл Лазар на фоне беспорядков в Дагестане заявил, что верующие разных конфессий должны сделать все возможное и не позволить экстремистам «сжечь мосты дружбы» между народами России. Как считает Лазар, происходящим в кавказских республиках беспорядкам предшествовала «пропаганда экстремизма» в интернете. Он выразил уверенность, что действия радикалов получат отпор со стороны полицейских.

Сотни жителей Махачкалы прибыли в аэропорт «Уйташ» вечером 29 октября в ожидании рейса из Тель-Авива. Участники акции предполагали, что туда должны прибыть беженцы из Израиля, которые намерены поселиться в Дагестане. Махачкалинцы заявили о намерении не допустить этого в знак солидарности с жителями сектора Газа.

За день до этого в Дагестане прошли акции в поддержку Палестины. В ходе одного из таких мероприятий жители Хасавюрта окружили гостиницу «Фламинго», посчитав, что там поселили беженцев из Израиля.