Российских детей предложили защитить от Барби-трансгендеров Учредительница Toy.ru Лобанова: нужно запретить ввоз в Россию игрушек-трансгендеров

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Ввоз в Россию игрушек-трансгендеров нужно запретить, заявила учредительница сети магазинов Toy.ru Алиса Лобанова в пресс-центре НСН. По её мнению, к российской реальности такие «западные» тенденции не имеют отношения и детей следует оградить от «стороннего влияния».

Я полностью уверена, что это фейк, к реальности не имеет никакого отношения. Это некая тенденция, созданная западными влияниями. К России и к нашим игрушкам это не имеет никакого отношения, к нашей реальности. На российском рынке нет таких игрушек, и как мама я бы первая настаивала на внесении законопроекта о вреде таких игрушек, — сказала Лобанова.

Она добавила, что переживает за сына, который может увидеть беременного мужчину, и что в рамки её сознания подобное не входит.

Информация о выпуске куклы беременного Кена из знаменитой серии с Барби появилась 10 мая на сайте Babylon Bee. Автор заметки ссылался на заявление некоего Эндрю Шиве, исполнительного директора Mattel. Затем СМИ сообщили, что публикация шуточная, а никакой Эндрю Шиве в компании не работает.

Первый российский политик-трансгендер, глава алтайского отделения «Гражданской инициативы» Юлия Алёшина ранее опровергла точку зрения, что трансгендеры — психически больные и неадекватные люди. Она объяснила, что в последней версии МКБ (Международная классификация болезней) транссексуальность относится к гендерному несоответствию. Это проблема, связанная с сексом, а не с психикой.