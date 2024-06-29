Российских детей отправят в северокорейский Артек «Движение первых» отправит группу детей в северокорейский аналог Артека

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Первая группа детей из России посетит аналог Артека в Северной Корее уже в конце июля, рассказал председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров. Он уточнил, что ожидается огромное количество желающих. Лагерь в КНДР называется «Сондовон», передает РИА Новости.

Мы сейчас будем формировать нашу делегацию. Смена «Сондовон» планируется в конце июля — с 24 июля по 2 августа. Нам только вчера пришло приглашение, — рассказал Гуров.

В северокорейском лагере очень хорошие условия, добавил он. Дети поедут туда со старшими вожатыми.

Ранее президент РФ Владимир Путин посетил Пхеньян. Вместе с председателем КНДР Ким Чен Ыном он заключил Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Лидеры двух стран поставили свои подписи под документом по итогам личных переговоров в Пхеньяне, которые продолжались около двух часов.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что визит Путина в КНДР вызвал истерическую и судорожную реакцию у Запада. По словам дипломата, отчасти она объясняется исторической ненавистью Вашингтона к Пхеньяну. Она отметила, что недружественные взаимоотношения между государствами сложились в связи с тем, что Пхеньян «не сдался и не сдается, потому что не хочет повторять путь той же самой Ливии».