Российских депутатов массово атаковали телефонные мошенники Mash: телефонные мошенники атаковали депутатов Госдумы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что депутатов Государственной думы атаковали телефонные мошенники. По информации канала, парламентариям пишут от лица руководителей и пытаются выведать разные сведения или занять деньги.

Mash сообщает, что про атаку мошенников рассказал депутат Дмитрий Гусев, он уже был наслышан о происходящем, когда с ним связались от лица председателя комитета Олега Морозова, депутат не поддался на уловку аферистов и сразу предложил встретиться лично, чтобы поговорить, однако на месте так никто и не появился. Прокуратура проводит проверку по факту мошенничества.

Ранее мошенники украли 110 тысяч рублей у директора по корпоративным отношениям «Яндекс Go» Александра Высоцкого. Злоумышленники написали в Telegram от имени известного ему человека и попросили денег взаймы. Топ-менеджер не заподозрил подвоха и перевел требуемую сумму по указанным в послании реквизитам.

Юрист Андрей Лисов предупредил о другой схеме телефонного мошенничества, когда на карту неожиданно приходит денежный перевод от незнакомого отправителя. По его словам, после этого мошенник звонит жертве от имени сотрудника банка и сообщает, что на его счет поступили средства с одобренного кредита, пытаясь выведать персональные данные.