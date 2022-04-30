Российских дачников предупредили о штрафах в полмиллиона рублей Эксперт Мезенцев: российских дачников могут оштрафовать на 500 тысяч рублей за пал травы

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый дачный сезон может грозить россиянам новыми штрафами. В частности, следует быть осторожными при попытках избавиться от прошлогодней травы на участке. Некоторые методы её ликвидации могут потянуть на штраф в размере 500 тысяч рублей. Об этом в интервью радио Sputnik предупредил директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Фёдор Мезенцев.

По словам Мезенцева, пал травы является серьёзным правонарушением и именно за него чаще всего штрафуют в мае российских дачников. В отдельных случаях сумма взыскания может достигать полумиллиона рублей.

Сжигание сухой травы — это нарушение правил противопожарного режима. За это штраф до пяти тысяч рублей, но если в результате пала травы сгорел лес, то за это может уже грозить уголовное наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей или даже лишения свободы, — уточнил эксперт.

Если же в результате сжигания травы пострадают забор или постройка на чужом участке, виновник происшествия должен компенсировать ущерб.

Ещё один частый «майский» штраф мойка автомобилей в неположенном месте.

Некоторые экономят на автомойках и после зимы приезжают на дачу, чтобы помыть машину. Такие люди не понимают, что все химические вещества вроде масла, бензина и остатков зимних реагентов будут попадать в почву. Штраф за мойку машины — до пяти тысяч рублей в столичном регионе, — подчеркнул Мезенцев.

Ранее сообщалось, что с мая в России вступает в силу ряд социально значимых законов. Среди них нормативный акт, который устанавливает ответственность за отождествление роли СССР и фашистской Германии в годы Второй мировой войны. За нарушение закона на гражданина будет наложен штраф в размере до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц штраф составит до четырёх тысяч рублей, для юридических лиц — до 50 тысяч. При повторном нарушении размер наказания будет больше