Российские женщины оказались финансово грамотнее мужчин

https://static.news.ru/photo/9f6a212a-9a8d-11ea-b82c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщины в России из-за большой вовлечённости в хозяйственную деятельность и планирования расходов в среднем показывают более высокий уровень финансовой грамотности по сравнению с мужчинами.

Об этом свидетельствуют результаты исследования в рамках проекта Минфина РФ и Всемирного банка, которые приводит «ПРАЙМ». В исследовании приняли участие около 85 тысяч респондентов из всех российских регионов. Значение индекса финансовой грамотности у женщин оказалось равным 12,46 балла, у мужчин — 12,27 балла.

При этом разница становится значительно более выраженной в возрастной группе после 40 лет. Среди молодых людей различие почти незаметно. Также выяснилось, что женщины в целом больше интересуются финансовой темой и более открыты к обучению.

Ранее NEWS.ru писал о социологическом исследовании, результаты которого показывают, что российские семьи стали оптимистичнее оценивать свои материальные перспективы.