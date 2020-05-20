Российские женщины оказались финансово грамотнее мужчин

Женщины в России из-за большой вовлечённости в хозяйственную деятельность и планирования расходов в среднем показывают более высокий уровень финансовой грамотности по сравнению с мужчинами.
Об этом свидетельствуют результаты исследования в рамках проекта Минфина РФ и Всемирного банка, которые
При этом разница становится значительно более выраженной в возрастной группе после 40 лет. Среди молодых людей различие почти незаметно. Также выяснилось, что женщины в целом больше интересуются финансовой темой и более открыты к обучению.
Ранее NEWS.ru писал о социологическом исследовании, результаты которого показывают, что российские семьи стали оптимистичнее оценивать свои материальные перспективы.
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