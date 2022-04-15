Российские выпускники хотели бы в жизни заниматься творчеством и IT

С будущей профессией определилась почти треть российских одиннадцатиклассников. Такие результаты показало исследование образовательной компании Maximum Education, их приводит РИА Новости. Среди приоритетов будущих выпускников — творческая работа, сфера IT и экономика.

42% школьников, учащихся в 11-м классе, на данный момент не определились с профессией и не знают, кем хотят стать в будущем. 30% отмечают, что уже выбрали свое призвание. 28% подростков считают, что планировать в текущей ситуации не стоит, так как жизнь слишком непредсказуема, — следует из данных исследования.

Среди определившихся с будущей специальностью, 21% выбирают творческие профессии, 17% ориентируются на сферу IT, 13% предпочитают экономический профиль. По 9% хотели бы реализовать в отрасли психологии и технологической сфере. В науку мечтают пойти 7% выпускников, госслужащими, врачами, педагогами и юристами хотят стать по 6%.

Главной ценностью в жизни 45% подростков назвали самореализацию, 17% — успешность и большой заработок, 14% — семью.

Ранее руководитель направления развития образовательных программ компании Maximum Education Артём Мушта заявил, что самым сложным предметом на едином государственном экзамене (ЕГЭ) для российских школьников стала биология. Средний бал, который получали выпускники за биологию в последние годы, составил в 2021 году 51,1, а в 2020-м — 51,3.

По словам специалиста, биология является самым сложным предметом из-за большого объёма теории, которую необходимо выучить для сдачи экзамена. Кроме того, многие выпускники выбирают её в качестве запасной дисциплины и не готовятся к ней целенаправленно.

Также в пятёрку сложных дисциплин на ЕГЭ вошли химия (средний балл в 2021-м составил 53,8), история (54,9), математика (55,1) и физика (55,1).