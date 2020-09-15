Российские вузы вправе снизить стоимость обучения для студентов

https://static.news.ru/photo/7fefe312-f75c-11ea-91cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снизить стоимость обучения для студентов, обучающихся на коммерческой основе могут сами вузы. Об этом заявили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Законодательством РФ закреплена автономия вузов в установлении стоимости платных образовательных услуг с учётом минимального допустимого размера платы за обучение, необходимого для качественного оказания образовательной услуги, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

При этом в Миноборонауке считают, что вуз может снизить стоимость обучения за счёт собственного бюджета. Однако, это может нанести удар по бюджету и снизить качество оказываемых услуг в то время, как переход на онлайн-обучение подразумевает оснащение вузов качественными программами и компьютерами, найм IT-специалистов.

Однако, студенты могут потребовать снижения стоимости обучения в случае обнаружения недостатка платных образовательных услуг, в том числе их оказания в неполном объёме, предусмотренном образовательными программами.

Ранее студенты МГУ опубликовали в интернете петицию с требованием вернуть часть средств за весенний семестр 2020 года и предоставить скидку на осенний семестр обучающимся на контрактной основе. По мнению студентов, качество обучения снизилась, поскольку в это время очное отделение фактически стало заочным, кроме того, многие студенты испытывают финансовые трудности. МГУ отказалось снижать цены на обучение.

Как писал NEWS.ru, студенты также посетовали на ухудшение качества образования в связи с переходом на дистанционный формат. По их словам, он не может в полной мере заменить очную форму. Учащиеся лишены доступа к инфраструктуре вуза, вследствие чего образовательные услуги не оказываются в полном объёме.

Студенты просят ректора обратиться к президенту и правительству для оказания помощи вузу, частично вернуть средства, выплаченные за весенний семестр и предоставить скидки на осенний, а также перенести сроки оплаты за обучение. Кроме того, они настаивают на снижении оплаты за проживание в общежитии.