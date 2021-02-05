Российские вузы возвращаются к очному обучению с понедельника

https://static.news.ru/photo/6ae94a34-68cd-11eb-a74f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Минобрнауки переводит всех российских студентов на очную форму обучения с 8 февраля. Соответствующий указ подписал глава ведомства Валерий Фальков.

Руководители вузов должны проконсультироваться с территориальными органами Роспотребнадзора для вывода студентов с удалёнки, а также оценить эпидемическую ситуацию в конкретном регионе, сказано в документе, размещённом на сайте Минобрнауки.

Университеты обязуют обеспечить доступ студентов и сотрудников к антисептикам, контролировать соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Кроме того, руководство должно следить за тем, чтобы помещения аудиторий и большого скопления учащихся проветривали во время перерывов.

В учебные заведения по-прежнему не будут пускать студентов и сотрудников с признаками ОРВИ. А на входах должна быть организована зона для измерения температуры.

В случае ухудшения эпидемической ситуации, согласно приказу, вузы должны быть готовы возобновить ограничительные меры, связанные с организацией учебного процесса, — сказано в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о возврате столичных студентов в аудитории в понедельник, 8 февраля.