Российские вузы возвращаются к очному обучению с понедельника

Минобрнауки переводит всех российских студентов на очную форму обучения с 8 февраля. Соответствующий указ подписал глава ведомства Валерий Фальков.
Руководители вузов должны проконсультироваться с территориальными органами Роспотребнадзора для вывода студентов с удалёнки, а также оценить эпидемическую ситуацию в конкретном регионе,
Университеты обязуют обеспечить доступ студентов и сотрудников к антисептикам, контролировать соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Кроме того, руководство должно следить за тем, чтобы помещения аудиторий и большого скопления учащихся проветривали во время перерывов.
В учебные заведения по-прежнему не будут пускать студентов и сотрудников с признаками ОРВИ. А на входах должна быть организована зона для измерения температуры.
В случае ухудшения эпидемической ситуации, согласно приказу, вузы должны быть готовы возобновить ограничительные меры, связанные с организацией учебного процесса, — сказано в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о возврате столичных студентов в аудитории в понедельник, 8 февраля.