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Российские вузы возвращаются к очному обучению с понедельника

01:48, 07 февраля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Минобрнауки переводит всех российских студентов на очную форму обучения с 8 февраля. Соответствующий указ подписал глава ведомства Валерий Фальков.

Руководители вузов должны проконсультироваться с территориальными органами Роспотребнадзора для вывода студентов с удалёнки, а также оценить эпидемическую ситуацию в конкретном регионе, сказано в документе, размещённом на сайте Минобрнауки.

Университеты обязуют обеспечить доступ студентов и сотрудников к антисептикам, контролировать соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Кроме того, руководство должно следить за тем, чтобы помещения аудиторий и большого скопления учащихся проветривали во время перерывов.

В учебные заведения по-прежнему не будут пускать студентов и сотрудников с признаками ОРВИ. А на входах должна быть организована зона для измерения температуры.

В случае ухудшения эпидемической ситуации, согласно приказу, вузы должны быть готовы возобновить ограничительные меры, связанные с организацией учебного процесса, — сказано в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о возврате столичных студентов в аудитории в понедельник, 8 февраля.

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