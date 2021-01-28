Российские вузы вернутся к очному обучению 8 февраля

https://static.news.ru/photo/0c912f88-61fc-11eb-aff3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Российские вузы с 8 февраля возобновят работу в традиционном формате обучения. Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Документ предписывает руководителям вузов, подведомственных Минобрнауки России, организовать возвращение к обучению в традиционном формате с учётом мнения студенческих советов и по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора, а также особенностей распространения коронавирусной инфекции в конкретном регионе, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что вузы обязаны по-прежнему соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Им необходимо принять профилактические меры, которые рекомендуются Роспотребнадзором. Речь идёт о создании условий гигиенической обработки рук, об обеспечении бесконтактного контроля температуры тела, а также о соблюдении масочного режима. Также вузы должны следить за тем, чтобы студенты и сотрудники не забывали о социальном дистанцировании.

В приказе прописан важный нюанс: несмотря на снятие ограничений, вузы должны быть готовы вернуться к удалённому формату в любой момент. Это возможно в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Накануне, 28 января, Валерий Фальков провёл совещание совета Российского союза ректоров. В частности, министр поручил группе ректоров представить доклад с данными о проверке и восполнении знаний студентов. Кроме того, он затронул один из острых вопросов — обучение иностранных студентов, взаимодействие с ними и реинтеграцию в полноценный учебный процесс.

Ранее, как писал NEWS.ru, ряд крупнейших вузов уже объявил о возобновлении очного обучения с 8 февраля. Это были, в частности, МГИМО, РГГУ и МГТУ имени Баумана. Об аналогичных планах сообщали в Финансовой академии при правительстве РФ и в РУДН.