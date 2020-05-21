Российские вузы смогут требовать от абитуриентов результаты только трёх ЕГЭ

Правительство планирует ограничить число экзаменов, результаты которых требуются от абитуриентов для поступления в вузы в 2020 году. Абитуриенты должны будут предоставить баллы максимум трёх ЕГЭ.
Это ограничение не касается дополнительных вступительных испытаний творческой, профильной или профессиональной направленности. Соответствующая норма содержится в постановлении правительства,
Как писал NEWS.ru, школьный ЕГЭ стартует 29 июня во всех регионах. По словам президента Владимира Путина, его проведут только для поступающих в вузы. Остальные выпускники школ получат аттестаты без сдачи ЕГЭ.
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