Российские вузы смогут требовать от абитуриентов результаты только трёх ЕГЭ

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Высшим учебным заведениям могут разрешить перевести на вакантные бюджетные места больше студентов-отличников, которые учатся на платной основе. С такой инициативой выступило министерство образования и науки.

О таких планах рассказал глава ведомства Валерий Фальков в ходе онлайн-совещания у президента Владимира Путина по ситуации в сфере образования в условиях пандемии. Он отметил, что такие вакантные места на...