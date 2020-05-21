Общество

Российские вузы смогут требовать от абитуриентов результаты только трёх ЕГЭ

16:08, 21 мая 2020
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Правительство планирует ограничить число экзаменов, результаты которых требуются от абитуриентов для поступления в вузы в 2020 году. Абитуриенты должны будут предоставить баллы максимум трёх ЕГЭ.

Это ограничение не касается дополнительных вступительных испытаний творческой, профильной или профессиональной направленности. Соответствующая норма содержится в постановлении правительства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как писал NEWS.ru, школьный ЕГЭ стартует 29 июня во всех регионах. По словам президента Владимира Путина, его проведут только для поступающих в вузы. Остальные выпускники школ получат аттестаты без сдачи ЕГЭ.

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