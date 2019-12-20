https://static.news.ru/photo/126f2ce4-2318-11ea-a290-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи из НМИЦ онкологии имени Блохина рассказали о низком качестве российских дженериков, которые используются в противоопухолевой и сопроводительной терапии.

Докладную записку с жалобами на качество препаратов они направили в Росздравнадзор и президенту Национального общества детских гематологов и онкологов Александру Румянцеву. Документ был написан в начале декабря.

По словам специалистов, у отечественных аналогов низкая эффективность, они имеют большое количество побочных эффектов. Кроме того, их безопасность не доказана, пишет РБК.

Речь идёт о препаратах с действующими веществами цисплатин, иринотекан и дактиномицин.

В пресс-службе НМИЦ заявили, что в настоящее время проблемы с препаратами разрешены.

Ранее NEWS.ru писал, что врачебные ошибки команды нового руководителя онкоцентра имени Блохина Варфоломеевой и её зама Киргизова могли стать причиной смерти двух пациенток. Девочки в возрасте 14 и 17 лет с диагнозом острый лимфобластный лейкоз умерли после трансплантации костного мозга.