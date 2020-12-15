Российские врачи спасли недоношенного ребёнка, чья мать умерла от COVID-19

https://static.news.ru/photo/1b799f10-3ec7-11eb-8e5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elmar Herz/imageBROKER.com/Global Look press

Медики в Ингушетии спасли жизнь семимесячному ребёнку, чья мать скончалась от последствий коронавирусной инфекции.

Беременную Мадину Евлоеву, работавшую медсестрой в Сунженской поликлинике республики, экстренно госпитализировали 22 ноября. Через какое-то время состояние женщины ухудшилось, сообщил телеканалу «360» источник в экстренных службах.

Врачи диагностировали у женщины 90% поражения лёгких. Спустя три дня ей сделали кесарево сечение. Спасти новорождённого удалось, а мать — нет. У родившегося ребёнка коронавирус не был выявлен.

У 44-летней Евлоевой осталось ещё трое детей.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге от коронавируса погибла семья: пожилой мужчина, его жена и беременная дочь. Спасти удалось только появившегося на свет младенца. Мужчина скончался первым. Спустя несколько дней были госпитализированы его жена и 36-летняя дочь, которая находилась на позднем сроке беременности. Вскоре пациентка умерла, но врачам удалось сохранить жизнь младенца. Позже не стало и матери женщины, ожидавшей ребёнка. После инцидента в органы опеки поступило два заявления — от молодого человека, который считает себя биологическим отцом мальчика, а также от двоюродной тети мамы ребёнка из Мордовии, писал NEWS.ru.