Российские врачи предупредили о нехватке ряда лекарств из-за санкций Российские врачи рассказали, что на фоне санкций не хватает инсулина, гормональных препаратов и антибиотиков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские врачи пожаловались на нехватку ряда препаратов на рынке в результате наложенных на страну западных санкций. 64,5% специалистов заявили, что они ощутили перебои с поставками инсулина, гормональных и противосудорожных препаратов, а также антибиотиков, свидетельствуют результаты опроса, проведенного специализированным порталом Vrachu.ru, пишет КП.

Согласно данным исследования, 20,5% врачей отметили, что не замечают дефицита каких бы то ни было медицинских товаров. В опросе приняли участие 1084 медицинских сотрудника из всех регионов России.

Генеральный директор портала Игорь Степанюков считает, что нужно в кратчайшие сроки наладить производство медикаментов в России, иначе трудности ощутят не только врачи, но и пациенты.

Как мы видим, спустя четыре месяца после введения внешних ограничений врачи столкнулись с некоторым дефицитом по важным группам лекарств. Это говорит о необходимости быстрого развития собственной фармацевтической промышленности и масштабных инвестициях в эту отрасль, — заявил он.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров заявил, что в России есть практически все необходимые технологии, чтобы производить любые необходимые лекарственные препараты. Он подчеркнул, что Москве удалось создать два препарата, в поставке которых стране отказали западные партнеры.