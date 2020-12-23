Российские врачи извлекли две иглы из сердца пациента

https://static.news.ru/photo/3ef14954-44ec-11eb-9606-fa163e074e61_660.jpg Фото: Амурская областная клиническая больница

Медицинские специалисты одной из больниц на территории Амурской области извлекли из сердца пациента две иглы. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы клиники.

Отмечается, что 25-летний мужчина был доставлен в больницу с болями в области груди. Врачи провели операцию и извлекли из его сердца два обломка иглы. Впоследствии выяснилось, что пациент напоролся на острый предмет, случайно оказавшийся в его кровати.

Врачи организовали срочное обследование. По словам докторов, один из обломков иглы на момент операции уже находился в перикарде. В сердечной сумке специалисты обнаружили кровь. Все эти особенности состояния пациента указывали на то, что его жизнь находилась под угрозой. В день, когда мужчину доставили в клинику, там дежурила бригада хирургов, которые и провели экстренную операцию.

Обнаружить фрагменты иглы в сердце было чрезвычайно сложно. Однако, благодаря слаженной командной работе, врачи с задачей справились. Оба фрагмента в ходе операции были извлечены. Пациент спустя неделю был выписан, его здоровью ничего не угрожает, — сообщает телеканал «Царьград».

Как добавили медики, подобные операции являются большой редкостью.

Ранее NEWS.ru писал, что медики Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи вылечили коронавирусного больного со 100% поражением лёгких. Об этом сообщает сайт областного Минздрава.

У пациента диагностировали тяжёлую пневмонию, 100% поражение лёгких и коронавирусную инфекцию. Он несколько дней находился в реанимации, а затем 1,5 месяца был на стационарном лечении.