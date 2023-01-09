Группа «Викинг» уничтожила подкрепление украинских войск

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская армия уничтожила подкрепление ВСУ в рамках специальной военной операции, передает РИА Новости. Подкрепление шло под покровом ночи на одну из позиций украинских вооруженных сил.

Колонну техники засекли бойцы наблюдательной группы «Викинг» (ЗВО) при помощи тепловизора. В результате, как только техника прибыла на точку, залпом выпустили реактивные снаряды калибра 122 миллиметра, которые уничтожили подкрепление.

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд, ранее сообщила пресс-служба Белого дома. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что американские власти также включили в эту сумму $682 млн партнерам Вашингтона на восточном фланге НАТО для предоставления им вооружений. Она добавила, что пакет помощи также включает $225 млн на долгосрочное укрепление военного потенциала и модернизацию ВСУ. В американской администрации добавили, что обучение украинских военных применению американских комплексов ПВО Patriot еще не началось. В Белом доме уточнили, что объявленная ранее отправка БМП Bradley Киеву будет осуществлена как можно скорее.

Ранее Совместный центр контроля и координации в ДНР сообщил об обстрелах ВСУ населенных пунктов Новый Свет и Зугрэс. Были зафиксированы повреждения инфраструктуры Старобешевской ТЭС и Зуевской ТЭС.