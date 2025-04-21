Российские военные получили редкий трофей от ВСУ ВС России получили трофей в виде бронемашины Oncilla 4х4 l2014-U

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бронеавтомобили Oncilla

Вооруженные силы России получили трофей в виде редкого бронеавтомобиля Oncilla 4х4 l2014-UD, сообщил военный обозреватель Борис Рожин в Telegram-канале. По его словам, машину спроектировали на базе украинского бронеавтомобиля «Дозор-Б». В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

Трофей ВС РФ — редкий бронеавтомобиль украинско-российской разработки Oncilla 4х4 l2014-UD, спроектированной на базе украинского бронеавтомобиля «Дозор-Б», — сообщил Рожин.

Обозреватель отметил, что у трофея есть противоминная защита уровня STANAG 4569 Level 2a/2b и д/у боевой модуль на базе 12,7-миллиметрового пулемета НСВ «Утес». Бронеавтомобиль оснащен высокой баллистической защитой с внешней пассивной броней и пуленепробиваемыми стеклами. Также он обладает дизельным движком Deutz TCD 2013 в 240 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до 100 км/ч по шоссе, и трансмиссией Allison, преодолевающей уклон до 60% и броды до одного метра.

Ранее трофейный бронеавтомобиль заметили на российской трассе. По данным источника, транспортное средство досталось российской армии на территории Курской области. Экипаж бронеавтомобиля состоит из трех человек. В Минобороны эту информацию не комментировали.