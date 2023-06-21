Российские военные получили поддержку шаманов Шаманы Тувы провели обряд на победу России в СВО и благословили военных

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Тувинские шаманы в день летнего солнцестояния провели специальный обряд на победу России в военной операции на Украине, сообщил ТАСС представитель организации шаманов Адыг-Ээрен. Он подчеркнул, что и сам лично попросил у духов и предков благословения для российских военных.

Это очень мощный день с энергетической точки зрения, когда считается важным заручиться поддержкой духов и предков для благополучного исхода лета. Шаманы просили о благополучии человечества, победе наших воинов в специальной военной операции и об их здоровье, — сказал Адыг-Эзрен.

Он отметил, что на ритуальный обряд пришли все желающие получить благословение духов. Из-за того что российские военные находятся на фронте, за них всех пришлось попросить благословения заочно.

Ранее группа шаманов в столице Перу Лиме предсказала, что военный конфликт между Россией и Украиной закончится ближе к августу 2023 года.

В ноябре 2022 года якутский шаман Алексей Божедонов предсказывал, что военная операция на Украине может вступить в фазу завершения уже 11 ноября. Он подчеркивал, что ближе к дате «грядет что-то большое», однако более подробную информацию давать отказался.