Российские военные подготовят для армии Таджикистана тысячу специалистов

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Российские военные инструкторы займутся подготовкой специалистов для армии Таджикистана, передает РИА Новости со ссылкой на Центральный военный округ. В 2023 году планируется подготовить одну тысячу специалистов.

Подготовка будет проводиться сразу на двух полигонах — Ляур и Самбули — по 14 военным специальностям: механик-водитель и наводчик-оператор танка Т-72, командир расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», наводчик самоходного артиллерийского орудия 2С1 «Гвоздика», наводчик бронетранспортера БТР-80, наводчик-оператор боевой машины пехоты БМП-2, разведчик, гранатометчик и другие, — сообщили в округе.

Ранее заведующий сектором Центральной Азии Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Сергей Абашин заявил NEWS.ru, что число граждан Таджикистана, получающих гражданство России, растет последние 10 лет из-за взаимного признания двойного гражданства с РФ, пандемии и сложной экономической ситуации. По его словам, российское гражданство получают в том числе в качестве «страховки» на случай непредвиденных обстоятельств.

В автобусах Москвы перестали транслировать сообщения для мигрантов на их национальных языках с призывами вступать в российскую армию в обмен на упрощенное получение гражданства.