Путин рассказал о способности российских военных отражать атаки БПЛА
Сергей Попов
Сергей Попов
14:44, 02 ноября 2021
Фото: kremlin.ru
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Российские военные научились отражать атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по оборонной тематике, сообщает ТАСС. По его словам, на вооружении российской армии в настоящее время находятся более двух тысяч подобных аппаратов.
Мы научились отражать эти атаки [с помощью беспилотных аппаратов] и делаем [это] достаточно эффективно, — цитирует агентство главу государства.
Путин добавил, что эти БПЛА следует совершенствовать, используя самые современные научные и технические достижения.
Нужно и дальше над ними (беспилотниками. — NEWS.ru) работать, работать так же напряжённо, как это было в последнее время. Имею в виду и применение в том числе искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки, — заявил российский лидер.
Ранее сообщалось, что в РФ разрабатывается технология защиты морских границ от судов-нарушителей с помощью дронов-камикадзе. Предполагается, что они будут стартовать к цели как из береговых пусковых установок, так и из установок на кораблях флота.