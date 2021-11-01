Путин рассказал о способности российских военных отражать атаки БПЛА

Фото: kremlin.ru

Вице-премьер Карачаево-Черкесии Руслан Тамбиев устроил свадьбу для дочери, на которой присутствовали около тысячи человек. Праздник прошёл вопреки локдауну и запрету массовых мероприятий в республике, пишет Telegram-канал Readovka.

На опубликованных кадрах видно, что гости мероприятия не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски. В ролике Тамбиев танцует с дочерью в окружении гостей. Для пришедших на свадьбу выступил рэпер...