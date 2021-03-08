Российские военные дарили женщинам цветы в центре Москвы

Военнослужащие российской армии организовали выступление оркестра в центре Москвы на Арбате, чтобы поздравить жительниц столицы с 8 Марта.
Мероприятие организовал отдельный комендантский Преображенский полк,
Военный оркестр сыграл 20 известных композиций. Солдаты роты почётного караула в это время провели показательное выступление с демонстрацией элементов строевой подготовки.
Отдельный комендантский Преображенский полк, дислоцированный в Москве, является уникальным подразделением. Он участвует в памятных событиях, парадах, встречах руководства России с главами иных государств.
Накануне Международного женского дня был опубликован рейтинг самых упоминаемых женщин в российских СМИ за прошедший год. В топ-10 попала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, передавал NEWS.ru. Возглавляет список с медиаиндексом 2 233 058,8 глава Роспотребнадзора Анна Попова. На втором месте находится официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с индексом 2 062 925,5, а замыкает тройку вице-премьер Татьяна Голикова, чей индекс составляет 1 840 453,1. Загитова с показателем 698 873 расположилась на десятой строчке.