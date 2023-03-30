Российские военкоры получат новый статус Глава СЖР Соловьев: военкоры могут получить статус «ветеранов военной журналистики»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Союз журналистов России и Минцифры занимаются разработкой нового статуса для военных корреспондентов, сообщил глава СЖР Владимир Соловьев. По его словам, военкоры могут получить статус «ветеранов военной журналистики», передает РИА Новости.

Мы вместе с нашим профильным Министерством цифрового развития разрабатываем новый статус для военкоров, потому что «участник боевых действий» все-таки для журналистов не подходит. Журналист не имеет права в руках держать оружие, за исключением самых экстремальных ситуаций, — сказал Соловьев.

Глава СЖР подчеркнул, что получение статуса «ветеранов военной журналистики» будет сопровождаться предоставлением различных льгот. Статус присвоят журналистам, постоянно работающим на войне, регулярно находящимся в горячих точках и живущим на территории новых регионов РФ.

Ранее Соловьев опроверг информацию о том, что союз исключили из состава Международной федерации журналистов (МФЖ). По словам руководителя организации, в статье агентства Reuters, в которой сообщалось о возможном исключении СЖР из МФЖ, данные «вырваны из контекста».

Ранее в МФЖ заявили о том, что профсоюзы Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии пригрозили выйти из состава организации в знак протеста против ее разрешения сохранить за журналистами российских государственных СМИ членство в составе федерации.