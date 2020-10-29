Российские водители стали больше пить кофе за рулём

https://static.news.ru/photo/23278cd6-19b5-11eb-8cfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты сравнили показатели безналичных продаж этого напитка на АЗС за сентябрь прошлого и этого годов. Результатами данного анализа с NEWS.ru поделился оператор фискальных данных «Такском» (документ есть в распоряжении редакции).

Как оказалось, на российских заправках продажи кофе в сентябре этого года выросли на 22% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. На 8% стала выше и средняя цена за этот напиток. По информации экспертов она составила 150 рублей.

Количество чеков с продажей кофе больше в 2,5 раза, чем чеков, где продажи кофе отсутствуют. Средний чек на АЗС с кофе меньше на 9%, чем чек, продажа кофе в котором отсутствует, — уточняется в документе.

Как NEWS.ru пояснила врач-терапевт Анна Землянухина, после приёма кофе происходит небольшое сужение сосудов из-за этого человек может чувствовать кратковременный прилив сил. Уже спустя примерно 30 минут сосудистый тонус приходит в норму. По это причине, наоборот, человека может клонить в сон. Но если кофеман сильно уставший, то он и бодрости от напитка не ощутит. По словам врача, пить кофе за рулём не опасно, если водитель не использует напиток, как способ для того, чтобы взбодриться.

За рулём кофе пить не опаснее, чем, например, за обычным обедом. Вопрос в том, что россияне пьют его просто по дороге на работу, или они очень уставшие и боятся уснуть. В таком состоянии опасно садиться за руль. Поскольку ни кофе, ни проветривание, ни громкая музыка не помогают и человек может всё равно уснуть. Так что лучший способ взбодриться — выспаться, а не надеяться на кофе, — сказала Анна Землянухина.

Ранее NEWS.ru писал, что работники университета Кюсю (Япония) провели исследование и назвали напитки, помогающие ощутимо снизить риски смерти от любых причин среди диабетиков. В этот «чудо список» вошли кофе и зелёный чай. Те, кто каждый день пил по одной чашке чая, снизили риски смерти на 15%. Более четырёх чашек в день — на 40%. Ситуация с кофе оказалась также достаточно любопытной. Одна порция такого напитка каждый день уменьшала эти риски на 12%, а две и более — на 41%.