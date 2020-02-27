Сумма штрафов за нарушение ПДД на российских дорогах составила 106,5 миллиарда рублей, увеличившись на 8,5% по сравнению с 2018 годом. Данные опубликовала ГИБДД.
Вынесено более 142 миллионов постановлений — на 11% больше, чем в 2018 году. Сумма штрафов составила 106,5 миллиарда рублей, оплачено около 68 миллиардов,
По данным ГИБДД, за год число нарушителей ПДД увеличилось на 13%. Среди них — около двух миллионов пешеходов и 300 тысяч пьяных водителей.
Более 97 миллионов нарушений зафиксировали камеры видеофиксации.
Как писал NEWS.ru, депутат Александр Старовойтов предложил рассчитывать размер штрафов за нарушение ПДД по коэффициенту, зависящему от стоимости автомобиля.
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