Российские водители смогут обжаловать штрафы онлайн

Осенью российские водители смогут воспользоваться нововведениями в правилах дорожного движения и обжаловать штрафы онлайн. Об этом сообщает «Парламентская газета».

С 1 сентября можно будет обжаловать онлайн штрафы, зафиксированные камерой видеонаблюдения. Ранее для этого нужно было ехать в отделение ГИБДД по месту нарушения или отправлять заказное письмо. Чтобы обжаловать нарушение, у водителя будет 10 дней с даты получения постановления.

Также знак 8.23 «Фотовидеофиксация», предупреждающий водителей о камере, заменит табличка 6.22, которая будет оповещать автомобилистов о том, что через 150–300 метров расположена камера, фиксирующая нарушения ПДД.

Помимо этого, осенью планируется ввести новую программу обучения в автошколах взамен старой, принятой в 2013 году. Согласно обновлениям, начинающих водителей будут учить меньше рисковать на дорогах и принимать более взвешенные решения за рулём.

Ранее сотрудники ГИБДД рассказали о раздражающих фразах автомобилистов.