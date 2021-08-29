Российские водители смогут обжаловать штрафы онлайн

Осенью российские водители смогут воспользоваться нововведениями в правилах дорожного движения и обжаловать штрафы онлайн. Об этом сообщает «Парламентская газета».
С 1 сентября можно будет
Также знак 8.23 «Фотовидеофиксация», предупреждающий водителей о камере, заменит табличка 6.22, которая будет оповещать автомобилистов о том, что через 150–300 метров расположена камера, фиксирующая нарушения ПДД.
Помимо этого, осенью планируется ввести новую программу обучения в автошколах взамен старой, принятой в 2013 году. Согласно обновлениям, начинающих водителей будут учить меньше рисковать на дорогах и принимать более взвешенные решения за рулём.
Ранее сотрудники ГИБДД рассказали о раздражающих фразах автомобилистов.