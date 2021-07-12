Российские власти признали нежелательными ещё две религиозные организации

Генеральная прокуратура признала нежелательными две организации из США — Всемирный институт сайентологических предприятий и «Библиотеку Рона Хаббарда».Обе они относятся к религиозному движению саентологов, говорится в Telegram-канале ведомства.

Установлено, что деятельность указанных религиозных корпораций представляет угрозу безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении ГП.

Там отмечается, что соответствующую информацию направили в Минюст для внесения организаций в соответствующий список.

Церковь саентологии признаётся в качестве религии только в отдельных странах, в то же время в некоторых государствах её деятельность запрещена. В России признаны экстремистскими и запрещены семь материалов организации, при этом почти все её церкви действуют без ограничений.

Ранее стало известно, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России попросила Генпрокуратуру признать нежелательными более 20 иностранных неправительственных организаций. По мнению депутатов, данные организации призывали социальные сети не реагировать на требования российского законодательства удалить запрещённый контент.