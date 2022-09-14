Российские ветеринары снова сообщили о нехватке препаратов для наркоза Ветеринар Цыпленков: запасов препаратов для наркоза животных хватит максимум на полгода

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Работа ветеринарной клиники в Москве

Российским ветеринарам не хватает препаратов для наркоза и нынешних запасов может хватить максимум на полгода, сообщил «Радио 1» ветеринар Евгений Цыплёнков. По его словам, это связано с уходом фармацевтических компаний с отечественного рынка.

Существуют препараты, которые у нас не производили и не собираются производить. В основном это препараты для наркоза. У нас были свои, но они оказались наркотическими, и нам их заменили на знаменитую французскую фирму. Вся страна пользовалась этим препаратом. Но сейчас его нет, и, главное, нет нормальных российских аналогов. Да, есть другие варианты. Но представьте себе, что ветеринар всю жизнь работал с одним наркозом, а сейчас ему надо перейти на другой, — сказал Цыплёнков.

Эксперт также отметил: что касается вакцин, то просто все привыкли к импортным прививкам и не хотят от них отказываться. Однако существуют вполне качественные российские препараты, и постепенно россияне привыкнут и к ним.

Ранее стало известно, что российские ветеринары заявили о сохранении проблем с приобретением импортных средств. Специалисты указывают на острую нехватку вакцин от бешенства, которые соответствуют международным стандартам ВОЗ. Эксперты отмечают, что около половины лекарств на российском рынке — зарубежного происхождения.