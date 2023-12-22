Российские уклонисты от военной службы не получат водительские права

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Россияне, которые проигнорировали повестку в военкомат, не смогут сдать экзамен на получение водительских прав, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России. В ведомстве отметили, что новый регламент сдачи экзамена вступит в силу с 1 апреля 2024 года. Он также предполагает увеличить суммы штрафных баллов с 5 до 7, при наборе которых кандидату в водители выставляется оценка «не сдал».

Не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата, — сказали в ведомстве.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, который расширяет категории водительских прав, позволяющих управлять снегоходами, мотовездеходами и квадроциклами. По действующим нормам, право на управление такими транспортными средствами подтверждается удостоверением тракториста-машиниста или временным удостоверением на право управления самоходными машинами категории А1.

До этого сообщалось, что в России предложили запретить ездить на электросамокатах зимой. Автором инициативы выступил депутат петербургского заксобрания Алексей Цивилев. По его словам, использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) при таких погодных условиях создает риск возникновения тяжелых дорожно-транспортных происшествий.