Российские учёные назвали условие спада второй волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/35aed290-1db3-11eb-b56e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные из Федерального исследовательского центра информационных технологий создали модель, прогнозирующую масштаб и развитие второй волны коронавируса в России в целом и в Новосибирской области в частности.

Как передаёт «МК в Новосибирске», специалисты пришли к выводу, что взять под контроль распространение инфекции как во всей стране, так и в отдельных регионах можно лишь с помощью массовой вакцинации, причём начать её нужно как можно скорее.

Пик второй волны COVID-19 по прогнозу придётся на конец декабря, при этом, если в самое ближайшее время не начнётся массовая вакцинация, в Новосибирской области может выявляться до 550 новых заболевших в сутки. В случае если начать прививать по 10 тысяч жителей региона ежедневно, на пике заболеваемости будет фиксироваться около 450 случаев в сутки. 30 тысяч вакцин в день должны сгладить пиковый уровень до 350 случаев.

В настоящее время специалисты моделируют динамики распространения коронавируса в европейских странах.

Новосибирский центр «Вектор» намерен отправить часть запасов вакцины от COVID-19 в гражданский оборот до завершения клинических испытаний, сообщал NEWS.ru.

Медики выявили 18 648 новых случаев COVID-19 в РФ за сутки в 85 регионах. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 673 686. Жертвами болезни стали 28 828 человек (355 за минувшие 24 часа).